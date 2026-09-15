Arrestato a Padova: avrebbe soffocato la suocera 96enne e poi chiamato il 112

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Villatora di Saonara (Padova) — Un uomo di 70 anni è stato arrestato dopo la morte della suocera, una donna di 96 anni, avvenuta nella sua abitazione a Villatora di Saonara. L’anziano, pensionato e senza precedenti, ha contattato il 112 segnalando di aver poco prima aggredito la donna, che era malata, e che l’aggressione ne aveva causato il decesso.

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Scopri come fare

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Piove di Sacco e il Nucleo Investigativo del comando provinciale di Padova. Le operazioni sono state condotte sotto la direzione del pubblico ministero di turno della procura di Padova e in presenza del medico legale, che ha partecipato ai rilievi e agli accertamenti.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato. È stato quindi trasferito alla casa circondariale di Padova a disposizione dell’autorità giudiziaria.