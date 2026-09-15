5 x 1000
HomenotizieArrestato a Padova: avrebbe soffocato la suocera 96enne e poi chiamato il...

Arrestato a Padova: avrebbe soffocato la suocera 96enne e poi chiamato il 112

A Villatora di Saonara un pensionato di 70 anni ha chiamato il 112 e riferito di aver soffocato la suocera malata di 96 anni. Arrestato e portato in carcere a Padova.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Villatora di Saonara (Padova) — Un uomo di 70 anni è stato arrestato dopo la morte della suocera, una donna di 96 anni, avvenuta nella sua abitazione a Villatora di Saonara. L’anziano, pensionato e senza precedenti, ha contattato il 112 segnalando di aver poco prima aggredito la donna, che era malata, e che l’aggressione ne aveva causato il decesso.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Piove di Sacco e il Nucleo Investigativo del comando provinciale di Padova. Le operazioni sono state condotte sotto la direzione del pubblico ministero di turno della procura di Padova e in presenza del medico legale, che ha partecipato ai rilievi e agli accertamenti.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato. È stato quindi trasferito alla casa circondariale di Padova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

Persa qualche notizia? Le ultime:

La Voce di Venezia radio

Se non è partita la musica clicca play sul triangolino in basso
In onda ora
ON AIR NOW
vai alla HOME PAGE