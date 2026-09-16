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Gioco, magliette e polemiche: tre giocatori del Real coprono la scritta in solidarietà con Ceuta

16/09/2026: prima di Elche-Real Madrid Mbappé, Vinicius e Konaté hanno coperto la maglietta “Todos somos Caballas”, suscitando polemiche; il Real ha vinto 3-2.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il 16 settembre 2026, alla vigilia del posticipo di Liga Elche-Real Madrid, tre calciatori del Real hanno scelto di non mostrare integralmente una maglietta indossata prima del fischio d’inizio con la scritta “Todos somos Caballas”, messaggio di solidarietà per Ceuta.

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Entrambe le squadre sono scese in campo con una t-shirt bianca sopra la divisa da gioco recante il testo a sostegno della popolazione dell’enclave spagnola. A differenza dei compagni, Kylian Mbappé e Vinicius Junior hanno sollevato la maglietta fino al petto, coprendo il messaggio, mentre Ibrahima Konaté l’ha tenuta in mano. Poco dopo, prima del protocollo pre-partita, Mbappé e Vinicius si sono sfilati la t-shirt, continuando a tenerla in mano.

Tutti gli altri calciatori del Real e quelli dell’Elche hanno mostrato invece lo slogan per intero. Le immagini dell’episodio si sono diffuse rapidamente sui social e sui media spagnoli, generando critiche: il quotidiano Marca ha definito l’accaduto “un fatto grave”.

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Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Real Madrid avrebbe motivato la vicenda spiegando che la partecipazione all’iniziativa era rimessa alla libera scelta dei singoli giocatori. Al momento Mbappé, Vinicius e Konaté non hanno rilasciato spiegazioni ufficiali sul loro comportamento.

La campagna “Todos somos Caballas” è promossa dall’Associazione valenciana degli imprenditori e aveva già ricevuto il sostegno di altre squadre come Betis e Villarreal. L’iniziativa mirava a esprimere solidarietà agli abitanti e al tessuto imprenditoriale di Ceuta, colpita da una grave crisi migratoria tra la fine di luglio e l’inizio di agosto.

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La vicenda ha assunto anche rilievo politico e sociale in Spagna; nei giorni precedenti il commissario tecnico della nazionale, Luis de la Fuente, si era recato personalmente a Ceuta.

Sul piano sportivo, la serata si è chiusa con la vittoria del Real Madrid per 3-2: il gol decisivo è arrivato al 91′ e ha permesso alla squadra di raggiungere temporaneamente in vetta il Barcellona.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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