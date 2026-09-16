Gioco, magliette e polemiche: tre giocatori del Real coprono la scritta in solidarietà con Ceuta

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Il 16 settembre 2026, alla vigilia del posticipo di Liga Elche-Real Madrid, tre calciatori del Real hanno scelto di non mostrare integralmente una maglietta indossata prima del fischio d’inizio con la scritta “Todos somos Caballas”, messaggio di solidarietà per Ceuta.

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Entrambe le squadre sono scese in campo con una t-shirt bianca sopra la divisa da gioco recante il testo a sostegno della popolazione dell’enclave spagnola. A differenza dei compagni, Kylian Mbappé e Vinicius Junior hanno sollevato la maglietta fino al petto, coprendo il messaggio, mentre Ibrahima Konaté l’ha tenuta in mano. Poco dopo, prima del protocollo pre-partita, Mbappé e Vinicius si sono sfilati la t-shirt, continuando a tenerla in mano.

Tutti gli altri calciatori del Real e quelli dell’Elche hanno mostrato invece lo slogan per intero. Le immagini dell’episodio si sono diffuse rapidamente sui social e sui media spagnoli, generando critiche: il quotidiano Marca ha definito l’accaduto “un fatto grave”.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Real Madrid avrebbe motivato la vicenda spiegando che la partecipazione all’iniziativa era rimessa alla libera scelta dei singoli giocatori. Al momento Mbappé, Vinicius e Konaté non hanno rilasciato spiegazioni ufficiali sul loro comportamento.

La campagna “Todos somos Caballas” è promossa dall’Associazione valenciana degli imprenditori e aveva già ricevuto il sostegno di altre squadre come Betis e Villarreal. L’iniziativa mirava a esprimere solidarietà agli abitanti e al tessuto imprenditoriale di Ceuta, colpita da una grave crisi migratoria tra la fine di luglio e l’inizio di agosto.

La vicenda ha assunto anche rilievo politico e sociale in Spagna; nei giorni precedenti il commissario tecnico della nazionale, Luis de la Fuente, si era recato personalmente a Ceuta.

Sul piano sportivo, la serata si è chiusa con la vittoria del Real Madrid per 3-2: il gol decisivo è arrivato al 91′ e ha permesso alla squadra di raggiungere temporaneamente in vetta il Barcellona.