27 novembre 2026 — Durante un’assemblea alla Rheinmetall Italia i lavoratori della fabbrica di radar hanno richiesto il rientro immediato dei colleghi dislocati in quelli che hanno definito “siti pericolosi” nel mondo.

L’incontro è stato blindato e, secondo quanto riportato, ha registrato l’assenza di circa metà dei tecnici, che avrebbero disertato l’assemblea parlando di “troppa politica”.

Tra i dipendenti si è diffuso un passaparola che attribuisce a fuoco occidentale la morte di due collaboratori: “I nostri due amici uccisi dal fuoco occidentale”, è la formula circolata tra i lavoratori, secondo la ricostruzione.

L’assemblea ha messo in evidenza tensioni interne sulla gestione degli incarichi all’estero e sulla sicurezza del personale impiegato in contesti ritenuti a rischio.