La serie cult della Rai “Doc – Nelle tue mani” è stata indicata come capace di spiegare, con maggiore efficacia rispetto ai politici, la necessità di difendere il Servizio sanitario nazionale (Ssn). Lo segnala un articolo pubblicato su Repubblica il 27 novembre 2026 e aggiornato il 28 novembre.
L’autrice dell’articolo, Stefania Aloia, sottolinea come la fiction abbia contribuito a mettere in luce temi legati alla tutela della sanità pubblica e alla sua importanza per i cittadini. Nel pezzo si evidenzia il ruolo della serie nel promuovere una riflessione collettiva sulla difesa del Ssn.
Repubblica accompagna la pubblicazione con approfondimenti e riferimenti ad altri contenuti sul tema della carenza di personale e delle scelte politiche in ambito sanitario, mettendo la fiction in relazione con il dibattito pubblico.