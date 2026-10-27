Il nuovo stadio a Tessera al Venezia per 40 anni: firmato il contratto

Venezia FC e il Comune di Venezia hanno formalizzato l’accordo che affida al club la gestione del nuovo stadio che sarà realizzato a Mestre, nella frazione di Tessera, all’interno del progetto noto come Bosco dello Sport.



La concessione stipulata ha una durata di 40 anni e prevede che il Venezia FC partecipi all’allestimento e al miglioramento dell’impianto con un investimento complessivo di 125 milioni di euro. Nel pacchetto sono compresi anche gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria e il canone concessorio previsto dal contratto.



L’impianto è progettato per ospitare fino a 18.500 spettatori durante le partite di calcio. Oltre all’attività sportiva, lo stadio sarà utilizzato per concerti, festival e altri grandi eventi culturali e di intrattenimento, con aperture previste durante tutto l’anno.



Secondo il cronoprogramma indicato dalle parti, l’inaugurazione dell’impianto è attesa nella seconda metà della stagione sportiva 2027/2028, data in cui il club e la città intendono rendere operativo il nuovo complesso.



La presidente del Venezia FC, Francesca Bodie, ha definito la firma come un passaggio significativo per la società e per la sua comunità, sottolineando che il Bosco dello Sport diventerà la nuova “casa” del club. Bodie ha enfatizzato l’obiettivo di realizzare una struttura caratterizzata da criteri di innovazione, inclusività e sostenibilità, in linea con standard internazionali, e ha ringraziato l’amministrazione comunale per il confronto e la collaborazione che hanno reso possibile l’intesa.



Dal Comune, il sindaco Simone Venturini ha evidenziato il lavoro svolto dagli uffici comunali e dal personale coinvolto, ringraziando in particolare Luigi Brugnaro e le équipe che hanno seguito la pratica. Venturini ha ricordato che, dopo anni di dibattito sull’argomento, si inaugura ora una fase concreta: uno stadio moderno e funzionale che non solo ospiterà le gare del Venezia FC, ma sarà pensato come volano di opportunità per l’intero territorio.



La sponsorizzazione privata dell’opera da parte del club, spiegano i firmatari, si traduce in un impegno pluriennale che testimonia la volontà della società di investire nel futuro della città. L’intesa tra pubblico e privato punta inoltre a creare un ecosistema nel Bosco dello Sport capace di alternare appuntamenti calcistici a iniziative musicali e culturali.



Le parti hanno inoltre previsto che l’impianto offra servizi e dotazioni aggiuntive a completamento della struttura; tali interventi rientrano nell’entità dell’investimento dichiarato dal Venezia FC e nelle obbligazioni previste dal contratto per la gestione e la manutenzione.



Tra gli aspetti logistici confermati nel documento di concessione figura la collocazione all’interno della frazione Tessera, scelta che aveva caratterizzato le fasi preliminari del progetto. La declinazione degli eventi non calcistici e il calendario di attività saranno definiti successivamente, nell’ambito della gestione affidata al club.



Con la firma si apre ufficialmente il periodo di attuazione degli interventi previsti, fino all’apertura prevista nella seconda metà della stagione 2027/2028.