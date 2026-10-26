Rivalutazione delle pensioni sotto osservazione per finanziare Quota 100 e aumentare le minime

Allo studio una riduzione della rivalutazione delle pensioni per reperire risorse destinate a Quota 100 e all’aumento delle pensioni minime. La misura figura tra le ipotesi sul tavolo in vista della definizione della manovra.

Fra le opzioni al vaglio ci sono anche limiti per gli assegni di entità medio‑alta, pensati per mantenere in parallelo strumenti come l’Ape sociale e l’isopensione. Sullo stesso fronte è segnalata l’incertezza sul futuro del bonus bebè, che risulta in bilico.

Va inoltre ricordato che l’Opzione donna era già stata cancellata un anno fa.

26 ottobre 2026

Articolo di Valentina Conte