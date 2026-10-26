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Milano, il racconto di un laureando: «I violenti non ci rappresentano, ma il disagio resta»

A Milano Leonardo, laureando e partecipante al corteo di sabato, condanna gli atti di devastazione e sottolinea il disagio su affitti, studio e futuro.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Era tra i manifestanti sabato a Milano. Leonardo, laureando, racconta la sua esperienza nel corteo e prende le distanze dagli episodi di violenza che hanno segnato la giornata.

«Chi devasta non ci rappresenta», afferma, evidenziando la netta separazione tra chi compie atti distruttivi e i partecipanti pacifici. Al tempo stesso, sottolinea che resta «il nostro disagio».

Leonardo definisce il gruppo a cui appartiene come cittadini pacifici impegnati su questioni concrete: affitti, studio e futuro. Per lui questi temi continuano a essere al centro delle rivendicazioni dei partecipanti.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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