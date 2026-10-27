Quattro agrigentini muoiono in uno scontro frontale sulla statale 123 a Naro

Quattro persone sono morte la mattina del 26 ottobre 2026 in un grave incidente stradale avvenuto poco dopo le 7 lungo la statale 123, in territorio di Naro, provincia di Agrigento.

Le vittime, tutte residenti a Canicattì, viaggiavano su una Fiat Punto e si stavano recando nei campi per iniziare la giornata di lavoro. Secondo una prima ricostruzione, l’utilitaria, forse durante una manovra di sorpasso, si sarebbe scontrata frontalmente con un tir che procedeva in direzione opposta. L’impatto è stato devastante e per i quattro occupanti dell’auto non c’è stato nulla da fare.

I morti sono stati identificati come Antonio Agrò, 65 anni; Diego Giordano, 53 anni, nato in Svizzera e residente a Canicattì; Antonio Di Vincenzo, 60 anni; e Gioacchino Liborio. I quattro risultano tutti originari di Canicattì.

Sulla dinamica sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale — con la sezione di Caltanissetta coinvolta — i carabinieri, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e il personale dell’Anas per i rilievi e la rimozione dei mezzi.

Sulle condizioni del conducente del mezzo pesante le informazioni sui resoconti iniziali sono divergenti: in un primo momento era stato indicato come illeso; in una successiva comunicazione si segnala che lo stesso, anch’egli di Canicattì, è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita.

Per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi la statale 123 è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.