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Pesce, petrolio e diritti: l’Alaska si riposiziona e mette nel mirino anche Trump

L’Alaska, feudo repubblicano, si sta riposizionando su pesca, petrolio e diritti. I nativi denunciano: “Ci trattano come gli ebrei”, temono sottrazione di gas e terre rare.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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L’Alaska, storicamente considerato un feudo repubblicano, sta vivendo un processo di riposizionamento che investe temi economici e sociali legati a pesca, petrolio e diritti dei popoli locali. Secondo l’articolo di Paolo Mastrolilli su Repubblica, il cambiamento ha un potenziale impatto politico che coinvolge anche la figura di Donald Trump.

In prima linea in questa nuova fase ci sono i nativi dello Stato dell’Artico. Gruppi e comunità indigene hanno alzato la voce contro le politiche che temono possano privarli delle risorse del territorio. Un esponente locale ha sintetizzato la protesta con un’accusa netta: “Ci trattano come gli ebrei”, aggiungendo che si vuole sottrarre loro gas e terre rare.

Il reportage osserva come le questioni legate alla pesca e allo sfruttamento petrolifero si intreccino con le rivendicazioni di diritti territoriali e con i timori di espropriazione delle risorse strategiche. Questo mix di economia e questioni identitarie è indicato come la leva che potrebbe alterare equilibri politici consolidati nello Stato.

L’analisi mette in evidenza la tensione fra le esigenze di sviluppo economico e la difesa dei diritti delle popolazioni indigene, un nodo che, nella narrazione del pezzo, rende l’Alaska un luogo cruciale anche per gli scenari politici nazionali.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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