Sánchez: attacchi all’anima del privato e allarmi sulle bufale su Ceuta a cinque settimane dal voto

A cinque settimane dal voto anticipato, Sánchez ha richiamato l’attenzione sugli attacchi personali rivolti alla sua famiglia e sulle informazioni fuorvianti circolate sul caso Ceuta.
In un’intervista concessa a El País, il capo del governo di Madrid ha denunciato il «fango dell’ultradestra» diretto contro sua moglie, definendo la vicenda come un attacco personale di natura politica.
Nel colloquio con il quotidiano spagnolo, Sánchez ha inoltre segnalato la diffusione, a suo dire, di troppe fake news riguardo alla situazione a Ceuta, sottolineando la necessità di dare un’informazione più accurata sui fatti.
L’intervista arriva a ridosso della campagna per le elezioni anticipate e si inserisce nel confronto politico che precede il voto.
L’articolo è stato pubblicato da Repubblica il 26 ottobre 2026.