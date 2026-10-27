Il valore di una scelta consapevole: Guidi Car dalla parte di chi guida

Le automobili non si distinguono più soltanto per dimensioni, prestazioni o marchio. Motorizzazioni, allestimenti, tecnologie e formule commerciali possono rendere molto diverse anche vetture appartenenti alla stessa categoria. Per Guidi Car, offrire un’ampia scelta significa confrontarsi con questa varietà, mettendo a disposizione modelli, informazioni e servizi che aiutano a valutare le alternative senza fermarsi alla prima impressione.

Una storia che ha ampliato le possibilità

L’esperienza del Gruppo nasce a Lucca, dove Guido Guidi avviò la prima attività automobilistica negli anni Cinquanta. La rappresentanza ufficiale Mercedes-Benz arrivò nel 1969 con Rauto, seguita dalla costituzione di Guidi Car nel 1979. Il coinvolgimento della seconda generazione familiare accompagnò l’apertura di nuove opportunità commerciali e l’estensione dell’attività oltre i confini provinciali.

Nel tempo, l’impresa ha raggiunto anche Massa-Carrara e La Spezia, consolidando una presenza che oggi comprende sette sedi tra Toscana e Liguria. Dal 2023, Guidi Car e Volauto operano all’interno della stessa società, conservando entrambe le insegne commerciali.

Tante automobili, ma soprattutto informazioni chiare

Mercedes-Benz, Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali e Volvo costituiscono le rappresentanze consolidate di Guidi Car. Le rispettive gamme comprendono modelli come Mercedes-Benz GLA, Volkswagen T-Roc e Volvo EX30, oltre ai veicoli professionali Volkswagen Caddy e Transporter.

Nel 2026, Guidi Car amplia il proprio catalogo con nuovi marchi internazionali. Tra le novità figurano BYD, insieme a Lynk & Co, attento alla connettività e ai servizi flessibili, e modelli elettrificati come la BYD Seal U DMi pronta consegna, SUV ibrido plug-in di cui è possibile consultare caratteristiche ed eventuale disponibilità sul sito ufficiale.

La scelta comprende anche ciò che viene dopo

La varietà del catalogo riguarda inoltre le condizioni delle vetture e le modalità di acquisto. Accanto al nuovo, Guidi Car propone usato selezionato, km zero e auto aziendali. Finanziamenti e noleggio affiancano le formule di vendita tradizionali, mentre test drive e valutazione dell’usato consentono di approfondire aspetti pratici prima di prendere una decisione.

Il rapporto con l’automobile prosegue attraverso l’assistenza. Tagliandi, manutenzione programmata e riparazioni costituiscono attività essenziali, soprattutto quando tecnologie e motorizzazioni richiedono interventi specialistici.

Un’organizzazione che deve tenere il passo

L’aumento dei marchi e delle attività comporta anche nuove responsabilità per l’impresa. Guidi Car ha inserito nel programma del 2026 investimenti nelle infrastrutture cloud, per favorire una maggiore integrazione dei processi interni, e il rafforzamento della cybersecurity, dedicato alla protezione dei dati e alla continuità operativa.

Parallelamente, il Gruppo sta potenziando le squadre commerciali e di assistenza. La preparazione delle persone rimane infatti fondamentale per gestire correttamente informazioni, strumenti e tecnologie automobilistiche differenti.

L’attività conserva anche un legame con la comunità. Dal 2017, Guidi Car sostiene la Play Therapy della Fondazione Meyer, iniziativa rivolta al benessere dei bambini e delle loro famiglie. La collaborazione con Talea contribuisce invece ai progetti di riforestazione urbana nelle città in cui opera l’azienda.

Per chi deve scegliere un’automobile, avere più possibilità è certamente utile. Sapere dove trovare le informazioni, poter confrontare le alternative e conoscere i servizi disponibili permette però di attribuire a quella varietà un valore concreto. È su questi elementi che Guidi Car costruisce il proprio rapporto con gli automobilisti.