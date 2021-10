“Non mi hanno fatto entrare all’Ospedale di Venezia per accompagnare mia figlia”. Lettere

la notizia continua dopo l'inserzione pubblicitaria

Buongiorno sono una cittadina italiana.

Martedì ho accompagnato mia figlia di 10 anni a fare una visita in ospedale di Venezia ma all’ ingresso non mi hanno fatto entrare perché non ho il “Green Pass”.

Ma secondo voi è possibile lasciare una bambina minorenne da sola a fare una visita?

Siamo arrivati al limite…

Non accetto una cosa del genere, o fate qualcosa voi o io vado avanti…

Mimoza C.

Gentile Signora,

siamo veramente dispiaciuti per il disagio che deve aver provato.

Sappiamo tutti cosa vuol dire avere figli che hanno bisogno di una visita perché non stanno bene.

Sappiamo cosa si prova.

Detto questo, dobbiamo subito premettere che noi possiamo solo pubblicare la sua lettera: come giornale non abbiamo alcun potere in merito al fatto, se non quello di renderlo pubblico.

Poi potremmo pensare a quello che ci aspettiamo quando andiamo in ospedale, e cioè di trovare personale sanitario preparato che ci curi, e che lo faccia bene.

Se, a margine, la Legge ora vieta agli accompagnatori di accedere all’interno dell’ospedale senza Green Pass, a questa bisogna attenersi.

Nessuno avrebbe potuto infrangere la Legge.

Potremmo anche osservare che con tutto il clamore fatto attorno al Pass, forse ormai dovremmo esserne informati e magari organizzarci (forse il papà ne era in possesso e avrebbe potuto entrare?).

Magari proviamo anche a pensare, per mitigare il disappunto che individualmente ci colpisce quando subiamo una limitazione, che ciò è in funzione della prevenzione dei contagi.

E cioè, per farla semplice, nella speranza che questi comportamenti virtuosi da parte di tutti aiutino a trovare una situazione generale ulteriormente migliorata in un’altra occasione, per cui magari questa precauzione non servirà più.

Il “sacrificio” ha senz’altro senso in questa ottica.

Le porgo i migliori saluti e veramente le auguro una più che rapida guarigione per sua figlia.

Il direttore.