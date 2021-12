“Venezia è ingorda di denaro. Sarebbe l’ora di un progetto sostenibile”. Lettere

Io vengo saltuariamente a Venezia dove possiedo un mini appartamento comperato 15 anni fa. Amo Venezia la sua storia i suoi scorci e la sua arte. Mi sono riconosciuto in essa essendo discendente da famiglia istro-veneta. Purtroppo negli ultimi anni Venezia non e’ più quella che era. Venezia e’ ingorda di denaro, vuole tutto dai turisti mordi e fuggi alle navi da crociera in città, dall’industria e la cantieristica a Mestre, alla riconversioni di palazzi ed appartamenti in alberghi e bed and breakfast.

Capisco che in questi 15 anni si e’ assistito all’arrivo in massa di russi e cinesi. Ma sarebbe ora che si scegliesse un progetto sostenibile senza gettare in pasto la città a forze contrastanti che mai potranno convivere. La conseguenza e’ che non si sostiene le persone a voler rimanere a Venezia e che dei capitali accumulati poco resta a Venezia ed ai veneziani.

Aspetto una regolamentazione delle entrate e del disturbo sonoro che per ora mi sconsigliano di tornare a Venezia troppo spesso. Un innamorato di Venezia.



(lettera firmata)