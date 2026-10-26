Neri Marcorè a Venezia apre la stagione del Teatro Goldoni con “Gaber – Mi fa male il mondo”

Il Teatro Goldoni di Venezia inaugura la stagione 2026/27 con un omaggio al Teatro Canzone: venerdì 30 ottobre va in scena “Gaber – Mi fa male il mondo”, con Neri Marcorè protagonista e la drammaturgia e regia di Giorgio Gallione. Lo spettacolo rimane in replica fino al 1° novembre.



La messa in scena riprende il lavoro di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, autori che per decenni hanno osservato e commentato la società italiana con tagliente ironia e partecipazione emotiva. Gallione e Marcorè, che da anni si confrontano con quel materiale, presentano ora una versione che intende tornare alle radici del progetto artistico dei due autori, riletto in chiave contemporanea.



La produzione è a firma del Teatro Stabile di Bolzano e della Fondazione Teatro della Toscana, con la collaborazione della Fondazione Giorgio Gaber e del Centro Servizi Culturali Santa Chiara. La proposta scenica è costruita attorno a una partitura musicale pensata appositamente per quattro pianoforti: la direzione musicale e gli arrangiamenti sono a cura di Paolo Silvestri.



L’idea di Silvestri è quella di considerare il pianoforte come uno strumento centrale nella pratica compositiva, quasi come la “macchina da scrivere” di uno scrittore: nell’allestimento i quattro pianoforti costituiscono una sorta di orchestra cameristica che sostiene e reinventa il canzoniere gaberiano. Sul palco, oltre a Marcorè, si alternano i pianisti Eugenia Canale, Lorenzo Fiorentini, Eleonora Lana e Francesco Negri.



La scena tecnica e visiva è affidata a Marco Filibeck per le luci e a Guido Fiorato per scene e costumi. La durata dello spettacolo è di un’ora e venti, senza intervallo.



Il repertorio proposto percorre titoli noti e testi meno immediati, con un programma che include brani come “Mi fa male il mondo”, “Il sosia”, “L’uomo che sto seguendo”, “La nave”, “L’odore”, “Non è più il momento”, “La festa”, “La peste”, “Si può”, “I mostri che abbiamo dentro”, “Io se fossi Dio” e “C’è solo la strada”.



Nella nota di regia Gallione richiama i temi ricorrenti nella scrittura di Gaber e Luporini: sogno, utopia, democrazia, etica e ricerca di senso. Il progetto si propone di recuperare il materiale originale e di rielaborarlo in una forma compatta e quasi fuori tempo, rispettando la dimensione teatrale e musicale del Teatro Canzone.



Accanto agli spettacoli è previsto un incontro aperto al pubblico: sabato 31 ottobre alle 17.00 si terrà “A scena aperta” con gli interpreti presso l’Ateneo Veneto in Campo San Fantin. L’appuntamento offre l’occasione di confrontarsi direttamente con la compagnia e approfondire le scelte artistiche dell’allestimento.



Dopo l’apertura con Gaber, il cartellone del Goldoni prosegue il 12 novembre con la produzione del Teatro Stabile del Veneto di “Incendi” di Wajdi Mouawad, per la regia di Marco Lorenzi e con Filippo Dini e Frédérique Loliéè in scena.



“Gaber – Mi fa male il mondo” va in scena al Teatro Goldoni venerdì 30 ottobre alle 19.30; replica sabato 31 ottobre alle 19.00 e domenica 1° novembre alle 16.00.