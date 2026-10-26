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Martina Bianchin, 23 anni, simbolo del corteo giovanile a Roma: “Chiedevamo ascolto, ci hanno manganellato”

A Roma la studentessa della Sapienza Martina Bianchin, 23 anni, è diventata simbolo del corteo: indossava un poncho con la parola “ascolto” e denuncia manganellate.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Martina Bianchin, studentessa ventitreenne della Sapienza, è diventata il volto della protesta giovanile a Roma dopo il corteo di ieri. Sull’indumento che portava c’era la scritta “ascolto”: un messaggio che, secondo la giovane, non ha trovato risposta.

Bianchin ha raccontato che i partecipanti al corteo chiedevano di essere ascoltati, ma che la manifestazione è stata affrontata con manganellate dalle forze dell’ordine. Rivolgendosi ai cronisti, ha sintetizzato la frustrazione dei ragazzi con una breve osservazione: “Ma se dall’altra parte c’è un muro, è tutto inutile”.

La vicenda l’ha proiettata come simbolo della mobilitazione giovanile a Roma. I dettagli del corteo e le reazioni restano al centro dell’attenzione pubblica.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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