Milan corsaro a Udine: 2-0 con Pulisic e Hutchinson, i rossoneri agganciano la Roma

Il Milan ha conquistato una vittoria esterna pesante a Udine, imponendosi 2-0 sull’Udinese grazie alle reti di Pulisic nel primo tempo e di Hutchinson nella ripresa.

Il successo, arrivato nella partita giocata il 25 ottobre 2026, vale tre punti che portano il club rossonero a pari merito con la Roma al secondo posto della classifica.

Per l’Udinese la sconfitta rappresenta la sesta consecutiva nel campionato, una serie negativa che pesa sulla squadra friulana.

I due gol sono arrivati in momenti distinti della partita: Pulisic ha sbloccato il match nella prima frazione, mentre Hutchinson ha chiuso i conti nella ripresa, garantendo ai milanisti i tre punti.