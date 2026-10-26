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Milan corsaro a Udine: 2-0 con Pulisic e Hutchinson, i rossoneri agganciano la Roma

Il Milan vince 2-0 a Udine con i gol di Pulisic e Hutchinson, agganciando la Roma al secondo posto; per l’Udinese è la sesta sconfitta consecutiva.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il Milan ha conquistato una vittoria esterna pesante a Udine, imponendosi 2-0 sull’Udinese grazie alle reti di Pulisic nel primo tempo e di Hutchinson nella ripresa.

Il successo, arrivato nella partita giocata il 25 ottobre 2026, vale tre punti che portano il club rossonero a pari merito con la Roma al secondo posto della classifica.

Per l’Udinese la sconfitta rappresenta la sesta consecutiva nel campionato, una serie negativa che pesa sulla squadra friulana.

I due gol sono arrivati in momenti distinti della partita: Pulisic ha sbloccato il match nella prima frazione, mentre Hutchinson ha chiuso i conti nella ripresa, garantendo ai milanisti i tre punti.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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