Accademia Teatrale Carlo Goldoni: consegnati i diplomi a 11 giovani attori, 262 candidature per il nuovo triennio

Una cerimonia al Teatro Goldoni ha segnato la conclusione del percorso formativo per undici giovani attori dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni. Nel corso dell’evento è stato inoltre assegnato il “Premio Carraro per il teatro del futuro” a due neodiplomati, scelti tra i più alti voti della classe.



L’Accademia registra una domanda in forte crescita. Per il triennio 2026-2028 si sono presentati 262 candidati: una base di aspiranti che, secondo i dati forniti dall’istituzione, rappresenta un aumento del 38% rispetto a due anni fa e un incremento del 550% se confrontato con il primo ciclo di selezione del modello TeSeO.



TeSeO — il progetto “Teatro Scuola e Occupazione” nato dall’accordo tra Regione del Veneto e il Teatro Stabile del Veneto nel 2018 — è indicato come il motore di questa espansione. In otto anni di attività il modello ha coinvolto oltre 3.000 giovani e, sempre secondo i numeri ufficiali, assicura ai diplomati e alle diplomate un tasso di occupazione pari al 70%.



I diplomi sono stati consegnati a undici allievi che hanno completato il percorso lo scorso luglio. I loro nomi sono Livia Andruccioli, Valentina Ines Bonato, Tecla Bossi, Leonardo Capaldi, Cecilia Catellani, Massimo Ghiro, Alice Maffei, Gabriele Pomettini, Linda Iris Posani, Pierluigi Rotondo e Andrea Roversi.



Alla cerimonia ha preso parte anche un rappresentante della Regione del Veneto: Fabio Menin, direttore dell’unità organizzativa per la programmazione e la gestione della formazione professionale e dell’istruzione.



Il “Premio Carraro per il teatro del futuro” è stato conferito per il terzo anno consecutivo dal Gruppo Carraro, che ha rinnovato la sponsorizzazione delle attività del Teatro Stabile del Veneto. I beneficiari del riconoscimento — Leonardo Capaldi e Alice Maffei — hanno ricevuto un sostegno economico destinato a favorire l’avvio della loro attività professionale.



La collaborazione con il Gruppo Carraro non si limita al premio: nell’ultimo anno l’azienda ha accompagnato due neodiplomate in un progetto in India con l’ONG Care To Action. L’esperienza ha previsto laboratori teatrali e interventi in un contesto sociale internazionale, con l’obiettivo di mettere il teatro al servizio di relazioni e crescita personale.



I vertici dell’Accademia e del Teatro Stabile hanno sottolineato come la formazione erogata miri a costruire un ponte concreto tra studio e mercato del lavoro. La scuola mette gli allievi a confronto con registi consolidati, li coinvolge in produzioni professionali e favorisce scambi internazionali, pratiche ritenute fondamentali per facilitare l’ingresso nel settore teatrale.



Per il Teatro Stabile del Veneto, l’Accademia Teatrale Carlo Goldoni rappresenta il progetto centrale del terzo triennio di TeSeO, che la Regione ha deciso di sostenere fino al 2028. L’intento dichiarato dalle istituzioni è quello di considerare la formazione come leva per lo sviluppo culturale e occupazionale del territorio.



La cerimonia al Teatro Goldoni ha dunque celebrato non solo il passaggio di testimone generazionale sul palcoscenico, ma anche il consolidamento di un sistema formativo che nei numeri delle candidature trova la misura del suo radicamento.

I neodiplomati sono Livia Andruccioli, Valentina Ines Bonato, Tecla Bossi, Leonardo Capaldi, Cecilia Catellani, Massimo Ghiro, Alice Maffei, Gabriele Pomettini, Linda Iris Posani, Pierluigi Rotondo e Andrea Roversi.