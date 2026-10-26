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Storica vittoria della Lista degli studenti: sconfitta per Vucic, 138 seggi al movimento anti-corruzione

La Lista degli studenti vince le elezioni in Serbia: 138 seggi per il movimento anti-corruzione, 104 per la coalizione di Vucic. Bruxelles festeggia l’apertura verso l’Ue.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La Lista degli studenti ha compiuto un risultato storico alle elezioni in Serbia, ottenendo 138 seggi e superando la coalizione guidata dal presidente uscente Vucic, che si è fermata a 104 seggi.

Lo stesso presidente uscente ha ammesso la sconfitta, segnando la fine della tornata elettorale che ha visto prevalere il movimento nato dalle proteste contro la corruzione.

A Bruxelles la vittoria è stata accolta con entusiasmo: dalla capitale europea è arrivato il commento che “può iniziare un nuovo capitolo. La porta dell’Ue è aperta”.

La tornata elettorale è stata riportata il 25 ottobre 2026; l’articolo è stato aggiornato il 26 ottobre 2026 alle 08:25.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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