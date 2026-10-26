Storica vittoria della Lista degli studenti: sconfitta per Vucic, 138 seggi al movimento anti-corruzione

La Lista degli studenti ha compiuto un risultato storico alle elezioni in Serbia, ottenendo 138 seggi e superando la coalizione guidata dal presidente uscente Vucic, che si è fermata a 104 seggi.

Lo stesso presidente uscente ha ammesso la sconfitta, segnando la fine della tornata elettorale che ha visto prevalere il movimento nato dalle proteste contro la corruzione.

A Bruxelles la vittoria è stata accolta con entusiasmo: dalla capitale europea è arrivato il commento che “può iniziare un nuovo capitolo. La porta dell’Ue è aperta”.

La tornata elettorale è stata riportata il 25 ottobre 2026; l’articolo è stato aggiornato il 26 ottobre 2026 alle 08:25.