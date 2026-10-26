Netanyahu pubblica su X un’immagine di un’esplosione nucleare su Tel Aviv e convoca Ben Gvir

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha pubblicato sul suo account X, il 25 ottobre 2026, un’immagine che ritrae una bomba atomica abbattuta su Tel Aviv.
L’immagine, diffusa tramite l’account X.com/BenjaminNetanyahu, è stata realizzata con l’intelligenza artificiale e raffigura un fungo nucleare sulla città.
Nella stessa giornata Netanyahu ha convocato Itamar Ben Gvir, chiedendo il suo intervento per “garantire la sicurezza” in occasione delle operazioni di voto.
Le consultazioni sono previste per la giornata successiva.