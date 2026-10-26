Mbappé stende il Barcellona: Real Madrid vince 2-1 al Camp Nou e resta in scia

Al Camp Nou il Real Madrid ha avuto la meglio sul Barcellona per 2-1, trascinato dalla doppietta di Mbappé che ha zittito lo stadio blaugrana.

Il vantaggio del Real è arrivato grazie al primo gol di Mbappé. Il Barcellona ha risposto con Raphinha, che ha firmato il pareggio provvisorio, prima che lo stesso Mbappé trovasse il gol della vittoria.

Il successo consente al Real di restare aggrappato alla lotta per la Liga. Nell’occasione è stato sottolineato anche il posizionamento di Mourinho, ora a tre punti dalla capolista.

La partita e il risultato sono stati riportati il 25 ottobre 2026; l’articolo è stato aggiornato il 26 ottobre 2026 alle 00:03.