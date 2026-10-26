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Chi è Sagia, 32enne mediatrice interculturale indagata con il marito per istigazione

Sagia, 32 anni, mediatrice interculturale e moglie di Youssef Siher, definita “appassionata” di Palestina, è indagata con il marito per istigazione al terrorismo.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Sagia, 32 anni, è al centro di un’indagine per istigazione a delinquere finalizzata al terrorismo insieme al marito, Youssef Siher.

Secondo le informazioni rese note, lavora come mediatrice interculturale. Nelle ricostruzioni è stata descritta con l’espressione “appassionata” di Palestina.

L’accusa nei suoi confronti è di concorso con il coniuge nell’istigazione a delinquere finalizzata al terrorismo. Non sono forniti altri dettagli operativi o procedurali nelle fonti consultate.

La notizia è stata pubblicata il 25 ottobre 2026 e aggiornata alle 23:05.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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