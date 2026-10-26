Chi è Sagia, 32enne mediatrice interculturale indagata con il marito per istigazione

Sagia, 32 anni, è al centro di un’indagine per istigazione a delinquere finalizzata al terrorismo insieme al marito, Youssef Siher.
Secondo le informazioni rese note, lavora come mediatrice interculturale. Nelle ricostruzioni è stata descritta con l’espressione “appassionata” di Palestina.
L’accusa nei suoi confronti è di concorso con il coniuge nell’istigazione a delinquere finalizzata al terrorismo. Non sono forniti altri dettagli operativi o procedurali nelle fonti consultate.
La notizia è stata pubblicata il 25 ottobre 2026 e aggiornata alle 23:05.