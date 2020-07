Una nave da crociera a Venezia. Brugnaro: “Ci stiamo lavorando”

Una nave da crociera a Venezia: con tutte le compagnie ferme è una grossa novità quella annunciata dal sindaco di Venezia.

“Ci stiamo lavorando ma potrebbe esserci e passare per Venezia una linea di nave da crociera solo italiana che con il Covid potrebbe essere un segnale importante, mille persone che girano”.

Brugnaro, sindaco di venezia, ha così dichiarato intervenendo del Venice Hotel Market 2020, organizzato dall’Associazione Veneziana Albergatori. Parole riprese dall’Ansa.

“Il periodo sarà difficilissimo – ha aggiunto Brugnaro – ci sono filiere colpite in maniera pesante. Tutte persone di cui ci dimentichiamo in certi momenti. Se il turismo è di lusso è perché a Venezia diamo servizi di un certo tipo e non solo in termini di capacità ma anche di cuore”, ha concluso.

(foto da archivio)