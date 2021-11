Musei Civici Veneziani, grave attacco a lavoratrici e lavoratori

Nei Musei Civici Veneziani si aggrava l’attacco alle lavoratrici e ai lavoratori dei servizi in appalto, con l’annuncio delle cooperative Coopculture e Socio Culturale della disdetta dei contratti integrativi aziendali.

Ancora una volta l’unica strategia che le aziende intendono attuare è quella della distruzione dei salari e dei diritti dei lavoratori (già duramente colpiti in occasione del precedente cambio d’appalto e con la cassa integrazione che si protrae da quasi due anni). Solo per restare nel territorio veneziano, non è diverso da ciò che accade in AVM, dove i lavoratori da mesi combattano con coraggio contro la protervia aziendale e la vergognosa complicità (per non dire il mandato) della giunta comunale.

Contro questa prospettiva a nulla valgono le ipocrite prese di posizione di forze politiche come il PD, da sempre conniventi col sistema criminoso degli appalti e che hanno addirittura contribuito attivamente alla privatizzazione del servizio con la creazione nel 2008 della Fondazione Musei (che ha poi implementato proprio quel sistema di appalti).

Allo stesso modo a nulla serviranno le doglianze delle burocrazie sindacali e le peregrinazioni tra un’istituzione borghese e l’altra nella speranza di un intervento risolutore: quelle istituzioni esistono per garantire i diritti degli sfruttatori, non quelli degli sfruttati.

Il Partito Comunista dei Lavoratori si schiera coerentemente ed incondizionatamente al fianco dei dipendenti delle cooperative, invitandoli ad usare tutta la loro forza organizzata, al di là di ogni distinzione sindacale, per respingere l’aggressione padronale e li chiama ad unire la loro battaglia con le altre vertenze in corso, a cominciare proprio da quella di AVM, per una mobilitazione generale dei lavoratori di Venezia a difesa dei proprio diritti, dei propri salari e dei servizi di pubblica utilità.

Una mobilitazione che finalmente metta in discussione la loro indegna condizione lavorativa – quella dei bassi salari, della precarietà permanente, degli appalti al ribasso – e che abbia il coraggio di arrivare ad usare parole d’ordine chiare, forti e ineludibili, come la cancellazione di ogni forma di privatizzazione (comprese le fondazioni museali come quella veneziana) e delle esternalizzazioni, con l’assunzione diretta di tutto il personale.

Partito Comunista dei Lavoratori

Sezione di Venezia Pietro Tresso