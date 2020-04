Murano, cacciata dal supermercato per i buoni del Comune. Direttrice: io non faccio la carità

Bruttissima storia avvenuta ieri nell’Isola di Murano, nella civilissima Venezia. Una donna, regolarmente autorizzata, si accingeva a pagare la spesa in un noto supermercato con i buoni emessi dal Comune di Venezia in favore delle famiglie per l’emergenza coronavirus. Il supermercato non solo non ha accettato i buoni, in contrasto alle normative comunali, ma ha anche mortificato e umiliato la donna per mezzo della sua direttrice che le ha rinfacciato: “Io non faccio l’elemosina”, obbligando la cliente a riporre gli articoli già scelti in quanto non aveva denaro per pagare in alternativa ai buoni. Il nostro giornale conserverà la segnalazione con i dettagli del supermercato a disposizione del Comune o degli altri enti per le iniziative che riterranno opportuno intraprendere. Di propria iniziativa, inoltre, provvederà a girarla ad altri uffici che possano essere competenti per il fatto.

Ieri mi sono recata ad un supermercato di Murano con i buoni dati dal Comune per emergenza covid19.

Sono stata cacciata e trattata in malo modo dalla direttrice dicendo che lei non accetta buoni pasto perché non ha tempo e voglia di informarsi.

Mi ha fatto posare la spesa tra offese e mali modi, mi ha mandato via e io sono dovuta tornare a casa senza la spesa per la mia famiglia.

Abbiamo persino una registrazione audio la direttrice ci ha addirittura detto che lei non fa l’elemosina con sti buoni siccome non sa quando il Comune renderà i soldi.

lettera firmata