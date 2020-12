sponsor

Mose in funzione a Venezia, niente acqua alta.

La bella notizia ha cominciato a diffondersi questa notte alle 4 quando a confermare il funzionamento dell’opera e quindi l’innalzamento delle paratoie in nottata per difendere il centro storico veneziano e le isole dall’acqua alta è stato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.

Le paratoie sono state azionate verso le 4.00 al Lido e a Chioggia mentre Malamocco è rimasto aperto a metà fino alle 6.00 per far entrare l’ultimo traghetto, poi è stato chiuso tutto anche lì.

Alle prime ore della mattina la constatazione

sponsor



che tutto stava funzionando per il meglio, avviando il sistema Mose a registrare un’altra ottima prova dopo le precedenti che abbiamo visto ad ottobre.

Il Mose è stato sollevato stamane a Venezia per proteggere la città dall’acqua alta che in mare raggiunge una massima di circa 120 centimetri – previsione rivista rispetto agli iniziali 130 – verso le 10.45.

Con il sistema sollevato attualmente, spiega il Centro maree del Comune, il livello dell’acqua

è di 107 cm oltre le dighe, i 60 invece nella laguna interna, ovvero la minima toccata verso le 5, e la città storica è quindi all’asciutto.

Più importante il fenomeno a Chioggia, dato che soffia vento di bora, non di scirocco: oltre le barriere del Mose il mare è a 111 cm, in città il livello è a 90 cm.





(foto: piazza san marco, venezia, senza acqua alta / credits: lavocedivenezia.it / articolo: Mose in funzione a Venezia, niente acqua alta / cat.: acqua alta a venezia, mose / 02/12/2020)