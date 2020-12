Venezia, Mose in azione dalle 4 di stanotte. Ultima ora

sponsor

Venezia, Mose in azione dalle 4 di stanotte. A confermare il funzionamento dell’opera e quindi l’innalzamento delle paratoie in nottata per difendere il centro storico veneziano e le isole dall’acqua alta è il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.

Il primo cittadino poco fa ha infatti dichiarato su Twitter: “Confermo che stanotte solleviamo il #Mose verso le 4.00 al Lido e a Chioggia mentre Malamocco resta aperto a metà fino alle 6.00 per far

sponsor



entrare l’ultimo traghetto, poi chiude tutto anche lì. La punta di marea – prosegue il tweet di Brugnaro – è prevista verso le 10.00”.

Quindi tra poche ore entrerà nuovamente in funzione il Mose per difendere Venezia dall’alta marea di domani, mercoledì 2 dicembre 2020, come annunciato dalle previsioni delCentro Previsioni e Segnalazioni Maree di Venezia: domani sono previsti 125-130cm d’acqua alta alle ore 10:45. Sarà sollevato il Mose in tutte le bocche di porto.