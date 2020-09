MONOLOGO DI UN POVERO VIRUS COSTRETTO A FUGGIRE DALLA CINA IN CERCA DI UNA NUOVA PATRIA di Emidio Parrella

Mi ero ben collocato in Cina, dove avevo trovato un territorio fertile alla mia diffusione. Sono in tanti e tutti protesi verso un lavoro costante e rigoroso:avrei potuto e ci ho provato a ramificarmi in una rete vasta e ben dislocata.

Ma come è loro uso, si sono tutti schierati contro di me in una falange di silenzio e chiusura ermetica, che mi ha tolto ogni possibilità di continuare la mia tela.





Tutte le porte per la mia diffusione si sono chiuse. Per questo ho preso la via di fuga verso altri lidi.

Ho pensato che uno spazio facile lo avrei trovato in Europa e in particolare in Italia dove la comunità cinese è ben radicata, non avrei mai voluto abbandonare le mie radici, sono nato in Cina e voglio conservare la mia identità di virus cinese, magari poi diventerò globale ma dentro di me voglio restare cinese: l’Oriente è il mio vero luogo di vita.

In Italia ho trovato buona ospitalità e ampio margine di diffusione.

Gli Italiani sono un popolo ospitale: mi fanno sentire come in patria, d’altronde anche in politica hanno fatto un buon accordo con la Cina, vogliono riaprire la via della seta!





Ecco, ora mi ritrovo in Italia e mi ci trovo molto bene, anche se qualche tentativo di farmi fuggire si sta facendo.

Le idee contrastanti che vengono diffuse da politici, virologi e manipolatori del web mi rendono un ottimo servizio: mi danno la certezza che la mia diffusione potrà avere una durata prolungata ed offrire agli Italiani prima e all’Europa poi una nuova chiave di lettura dei propri rapporti interpersonali: magari più identitari.

Ma in Cina stavo proprio bene e ho nostalgia di ritornarci e rimanerci !

