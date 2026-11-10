Midterm Usa: un voto sul presidente più che un sì al progetto Democratico

Giovanni Diamanti, sulle pagine di Repubblica, sostiene che i recenti midterm negli Stati Uniti hanno avuto il carattere di un referendum sull’operato del presidente, più che una manifestazione di sostegno al progetto del Partito Democratico.
Secondo l’analisi pubblicata il 9 novembre 2026 alle 08:59, la lettura del voto non va ricondotta esclusivamente a un’adesione convinta al campo democratico, ma interpreta il risultato soprattutto come giudizio sull’azione presidenziale.
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