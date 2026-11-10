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Midterm Usa: un voto sul presidente più che un sì al progetto Democratico

Giovanni Diamanti su Repubblica: i midterm Usa sono stati soprattutto un referendum sull’operato del presidente, non un’adesione convinta al progetto Democratico

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Giovanni Diamanti, sulle pagine di Repubblica, sostiene che i recenti midterm negli Stati Uniti hanno avuto il carattere di un referendum sull’operato del presidente, più che una manifestazione di sostegno al progetto del Partito Democratico.

Secondo l’analisi pubblicata il 9 novembre 2026 alle 08:59, la lettura del voto non va ricondotta esclusivamente a un’adesione convinta al campo democratico, ma interpreta il risultato soprattutto come giudizio sull’azione presidenziale.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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