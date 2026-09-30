Michela Borgia a Mestre: il tributo a Mina al Teatro Corso il 16 ottobre 2026

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Michela Borgia arriverà a Mestre il 16 ottobre 2026 con “Il più grande tributo a MINA”, uno spettacolo che ripropone i capisaldi del repertorio della Tigre di Cremona al Teatro Corso. Lo show, accompagnato da una band dal vivo, si propone di ricostruire fedelmente atmosfere e sonorità che hanno segnato la carriera di Mina.



Il programma comprende alcuni dei brani più noti della cantante, tra cui “Grande grande grande”, “Se telefonando” e “Ancora ancora ancora”, insieme a pezzi meno immediati ma ritenuti altrettanto importanti per capire il percorso artistico di Mina. Gli arrangiamenti, pensati per rispettare l’originale, puntano a restituire le variazioni timbriche e l’intensità delle interpretazioni senza snaturarne lo spirito.

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La messa in scena si affida a una formazione composta da cinque musicisti e a un set della durata prevista di circa 90 minuti. Dietro al progetto si legge la cura per scenografie e costumi, elementi che l’organizzazione descrive come studiati per richiamare lo stile distintivo della cantante e per supportare l’atmosfera nostalgica e glamour dello spettacolo.



Michela Borgia è presentata come interprete apprezzata nel panorama dei tributi musicali italiani: voce intensa, presenza scenica misurata e un personale approccio interpretativo che convoglia rispetto per l’originale e una propria cifra artistica. La tribute band è guidata da una cantante con base a Roma, già nota per collaborazioni con artisti italiani di rilievo. E va sottolineata l’attenzione alla componente emotiva del concerto: il racconto musicale è accompagnato da elementi visivi e da una regia che alterna momenti di racconto a passaggi più strettamente musicali. L’intento è offrire al pubblico un’esperienza coinvolgente, in cui i riferimenti al repertorio classico di Mina siano riconoscibili emotivamente ma non ridotti a mera imitazione.



La scelta del Teatro Corso a Mestre vuole collocare lo spettacolo in una sala storicamente attenta a proposte musicali e teatrali che mescolano intrattenimento e qualità artistica. Per gli spettatori si tratta di un’occasione per riascoltare brani celebri in una veste dal vivo, con un ensemble pensato per restituire la gamma espressiva delle registrazioni originali.



Nelle repliche precedenti si è registrata una forte partecipazione degli spettatori, che spesso hanno accompagnato con il canto molti dei brani eseguiti. L’allestimento mira a far rivivere le atmosfere della canzone italiana degli anni d’oro, mantenendo però un linguaggio scenico contemporaneo.



Il concerto è un set unico di circa un’ora e mezza, durante il quale la scaletta si snoderà tra successi e pagine meno scontate del repertorio di Mina, alternate a momenti scenici studiati per mettere in risalto la voce e l’interpretazione dell’artista.



I biglietti per “Il più grande tributo a MINA – Michela Borgia live con band” sono in vendita su TICKETONE e nei punti vendita del circuito.