Bastoni firma l’1-0 per l’Italia: gol in scivolata contro la Turchia

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Alessandro Bastoni ha portato l’Italia in vantaggio nella partita di Nations League contro la Turchia. Il difensore, che gioca anche nell’Inter, ha trovato il gol con una conclusione in scivolata.
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Il tiro di Bastoni è risultato imprendibile per il portiere avversario, consentendo agli azzurri di sbloccare il punteggio. L’episodio è avvenuto durante l’incontro disputato il 28 settembre 2026.
La rete ha cambiato lo sviluppo della partita, conferendo il momentaneo vantaggio alla nazionale italiana nella competizione UEFA.