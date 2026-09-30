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HomenotizieBastoni firma l’1-0 per l’Italia: gol in scivolata contro la Turchia

Bastoni firma l’1-0 per l’Italia: gol in scivolata contro la Turchia

Nations League, 28/09/2026: il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni segna in scivolata e regala all’Italia il vantaggio 1-0 contro la Turchia.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Alessandro Bastoni ha portato l’Italia in vantaggio nella partita di Nations League contro la Turchia. Il difensore, che gioca anche nell’Inter, ha trovato il gol con una conclusione in scivolata.

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Il tiro di Bastoni è risultato imprendibile per il portiere avversario, consentendo agli azzurri di sbloccare il punteggio. L’episodio è avvenuto durante l’incontro disputato il 28 settembre 2026.

La rete ha cambiato lo sviluppo della partita, conferendo il momentaneo vantaggio alla nazionale italiana nella competizione UEFA.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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