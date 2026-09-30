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Nations League: Frattesi firma il 2-0 azzeccando il tap-in dopo la respinta su Kayode

Nations League, 28/09/2026: Davide Frattesi ribatte in rete il pallone dopo la respinta sul tiro di Kayode. Italia avanti 2-0 contro la Turchia.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Gli azzurri raddoppiano nella sfida di Nations League: Davide Frattesi ha segnato con un tap-in dopo una bella azione collettiva che aveva portato al tiro Kayode.

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L’occasione nasce da una costruzione di gioco molto tecnica che si è conclusa con il tiro di Kayode, respinto dal portiere turco. Sul rimbalzo Frattesi, indicato come giocatore della Lazio, è stato pronto a ribattere in rete e a portare l’Italia sul 2-0.

Il gol ha certificato il vantaggio azzurro nella partita contro la Turchia, giocata il 28 settembre 2026 in ambito di Nations League.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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