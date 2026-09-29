5 x 1000
HomenotizieRoscioli (Forza Italia) trionfa a Reggio Calabria: 51,02% contro il 36,59% di...

Roscioli (Forza Italia) trionfa a Reggio Calabria: 51,02% contro il 36,59% di Benedetto

Suppletive Reggio Calabria (28/09/2026): Fabio Roscioli (Forza Italia) vince con 51,02%. Frank Benedetto 36,59%; Giannetta 10,94%; Toscano 1,44%. Scrutinio in 487 sezioni.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Fabio Roscioli, candidato di Forza Italia e del centrodestra, ha vinto le elezioni suppletive per il collegio uninominale di Reggio Calabria della Camera, ottenendo il 51,02% dei voti.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

Lo scrutinio nelle 487 sezioni ha assegnato a Frank Benedetto, sostenuto da Pd, M5S e Casa Riformista, il 36,59% delle preferenze. Domenico Giannetta, candidato di Futuro Nazionale con Roberto Vannacci, ha raggiunto il 10,94%, mentre Francesco Toscano, per Democrazia Sovrana Popolare, si è fermato all’1,44%.

Il risultato di Giannetta, vicino all’11%, è stato descritto come un buon risultato ma distante dalle ambizioni del nuovo partito di estrema destra che puntava a “sfondare” nella sua prima prova elettorale.

LEGGI ANCHE:

La rilevazione e il resoconto della vittoria sono stati riportati il 28 settembre 2026 dall’inviato Matteo Valerio a Reggio Calabria.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

Persa qualche notizia? Le ultime:

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia
vai alla HOME PAGE