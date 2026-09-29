Roscioli (Forza Italia) trionfa a Reggio Calabria: 51,02% contro il 36,59% di Benedetto

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Fabio Roscioli, candidato di Forza Italia e del centrodestra, ha vinto le elezioni suppletive per il collegio uninominale di Reggio Calabria della Camera, ottenendo il 51,02% dei voti.
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Lo scrutinio nelle 487 sezioni ha assegnato a Frank Benedetto, sostenuto da Pd, M5S e Casa Riformista, il 36,59% delle preferenze. Domenico Giannetta, candidato di Futuro Nazionale con Roberto Vannacci, ha raggiunto il 10,94%, mentre Francesco Toscano, per Democrazia Sovrana Popolare, si è fermato all’1,44%.
Il risultato di Giannetta, vicino all’11%, è stato descritto come un buon risultato ma distante dalle ambizioni del nuovo partito di estrema destra che puntava a “sfondare” nella sua prima prova elettorale.
La rilevazione e il resoconto della vittoria sono stati riportati il 28 settembre 2026 dall’inviato Matteo Valerio a Reggio Calabria.