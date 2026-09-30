Svolta a sorpresa: Parigi comunica apertura alla Farnesina sui dossier Ustica

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Roma, 28 settembre 2026 — A poche ore dall’udienza destinata a decidere sull’opposizione all’archiviazione dell’indagine sulla strage di Ustica, arriva un colpo di scena diplomático.
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L’ambasciata di Francia ha trasmesso alla Farnesina una nota nella quale manifesta un’apertura totale alle richieste avanzate dall’Italia. La comunicazione è giunta meno di 48 ore prima della sessione in cui i giudici dovranno valutare la prosecuzione dell’inchiesta.
L’episodio riguarda l’inchiesta sulla tragedia aerea del 1980 e si colloca in una fase cruciale del procedimento, già seguita con attenzione dalle parti coinvolte.
Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul contenuto della nota né sulle modalità e tempistiche con cui la Francia intende dare seguito alle istanze italiane. La svolta diplomatica però modifica il quadro immediato in vista dell’udienza.