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Svolta a sorpresa: Parigi comunica apertura alla Farnesina sui dossier Ustica

A meno di 48 ore dall’udienza sull’opposizione all’archiviazione dell’inchiesta sulla strage di Ustica, l’ambasciata francese ha inviato una nota di apertura.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Roma, 28 settembre 2026 — A poche ore dall’udienza destinata a decidere sull’opposizione all’archiviazione dell’indagine sulla strage di Ustica, arriva un colpo di scena diplomático.

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L’ambasciata di Francia ha trasmesso alla Farnesina una nota nella quale manifesta un’apertura totale alle richieste avanzate dall’Italia. La comunicazione è giunta meno di 48 ore prima della sessione in cui i giudici dovranno valutare la prosecuzione dell’inchiesta.

L’episodio riguarda l’inchiesta sulla tragedia aerea del 1980 e si colloca in una fase cruciale del procedimento, già seguita con attenzione dalle parti coinvolte.

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Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul contenuto della nota né sulle modalità e tempistiche con cui la Francia intende dare seguito alle istanze italiane. La svolta diplomatica però modifica il quadro immediato in vista dell’udienza.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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