Messina, 36 arresti per traffico di droga e cellulari in carcere: tra i destinatari anche Niko Pandetta

Messina, 12/11/2026 — Trentasei misure cautelari in carcere sono state eseguite nell’ambito di una vasta operazione contro il traffico di stupefacenti e l’uso illecito di dispositivi di comunicazione all’interno delle carceri.

Il blitz è stato condotto dai carabinieri del Comando provinciale di Messina insieme alla polizia penitenziaria del Nucleo investigativo centrale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina.

Tra gli indagati figura Vincenzo “Niko” Pandetta, 35 anni, cantante neomelodico e trapper, indicato come nipote dello storico boss catanese Salvatore “Turi” Cappello. Le accuse mosse a vario titolo comprendono un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e un’associazione per delinquere finalizzata a consentire ai detenuti l’accesso indebito a dispositivi di comunicazione.

Entrambe le ipotesi associative sono contestate con l’aggravante del metodo mafioso e per la partecipazione di oltre dieci persone. Nel capo d’imputazione rientrano inoltre il traffico e la detenzione di stupefacenti all’interno di strutture carcerarie, l’intralcio alla giustizia, la corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, l’omissione di atti d’ufficio e la violenza o la minaccia a pubblico ufficiale.

Pandetta è già detenuto per una condanna a quattro anni e cinque mesi per spaccio di droga ed evasione, dopo un arresto avvenuto a Milano nell’ottobre 2024. Lo scorso giugno era stato raggiunto da un’altra ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Catania su richiesta della Direzione distrettuale antimafia nell’ambito di un’inchiesta su un traffico di stupefacenti aggravato dall’avere favorito due clan mafiosi.

L’artista è autore, tra l’altro, dell’album Malavita.