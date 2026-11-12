Auto esplode a San Pietroburgo: un militare ucciso, indagine per omicidio

Un militare russo è morto per l’esplosione dell’auto su cui viaggiava nel distretto Pushkinsky di San Pietroburgo. L’episodio, avvenuto la mattina del 12 novembre 2026, è sotto indagine da parte del Comitato investigativo locale che ha aperto un fascicolo per omicidio.

Gli inquirenti non hanno specificato il grado della vittima e hanno ispezionato la scena per stabilire l’origine della deflagrazione. Secondo la testata locale Fontanka, la persona deceduta era un colonnello che si trovava da solo nell’auto e sarebbe stata uccisa sul colpo mentre usciva dal cortile del proprio edificio.

Fontanka riferisce inoltre che l’ordigno sarebbe stato azionato a distanza. La deflagrazione, avvenuta intorno alle 7 del mattino, ha frantumato i vetri di un autobus parcheggiato nelle vicinanze.

Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire dinamica e responsabilità.