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Auto esplode a San Pietroburgo: un militare ucciso, indagine per omicidio

A San Pietroburgo un’esplosione in auto nel distretto Pushkinsky ha ucciso un militare. Aperta un’indagine per omicidio; testate locali parlano di ordigno azionato a distanza.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Un militare russo è morto per l’esplosione dell’auto su cui viaggiava nel distretto Pushkinsky di San Pietroburgo. L’episodio, avvenuto la mattina del 12 novembre 2026, è sotto indagine da parte del Comitato investigativo locale che ha aperto un fascicolo per omicidio.

Gli inquirenti non hanno specificato il grado della vittima e hanno ispezionato la scena per stabilire l’origine della deflagrazione. Secondo la testata locale Fontanka, la persona deceduta era un colonnello che si trovava da solo nell’auto e sarebbe stata uccisa sul colpo mentre usciva dal cortile del proprio edificio.

Fontanka riferisce inoltre che l’ordigno sarebbe stato azionato a distanza. La deflagrazione, avvenuta intorno alle 7 del mattino, ha frantumato i vetri di un autobus parcheggiato nelle vicinanze.

Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire dinamica e responsabilità.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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