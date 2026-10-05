Mercati asiatici in spinta, Tokyo +2,4%; future europei incerti mentre il dollaro tocca i massimi

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MILANO — L’ottimismo generato dai dati sul rallentamento del mercato del lavoro negli Stati Uniti ha sostenuto le piazze asiatiche, ma il rafforzamento del dollaro e i timori sul debito pubblico hanno ridimensionato i future su Europa e Usa.

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Tokyo ha guidato i rialzi con un +2,4%, seguita da Taiwan a +2,55%. Shanghai e Seul sono rimaste chiuse per festività; Hong Kong ha chiuso praticamente invariata (-0,02%), Mumbai ha segnato +0,34% e Singapore +0,31%. I contratti sul listino europeo appaiono contrastati, mentre quelli sugli indici statunitensi sono negativi.

Sul fronte delle materie prime il petrolio ha perso terreno: Wti -1,33% a 89,9 dollari al barile e Brent -0,9% a 101,33 dollari al barile. In rialzo il gas a +1,34% a 75,78 euro al MWh; in calo l’oro (-0,79% a 4..150,3 dollari l’oncia).

La valuta americana è sui massimi da 17 mesi, poco sopra quota 1,11 sull’euro, debole a 157,7 yen e in rialzo a 1,32 sulla sterlina. Il calo dell’euro è stato attribuito, nella valutazione dei mercati, all’allarme sul debito pubblico, elemento che ha poi influenzato i future europei.

In Giappone l’indice Pmi manifatturiero è risultato sotto le attese a 52,5 punti. Sono attesi oggi gli indici Pmi di Spagna, Italia, Francia, Germania, Regno Unito e dell’Eurozona e, nel pomeriggio, i dati Usa insieme agli indici Ism.

Sulla piazza di Tokyo hanno brillato i titoli del settore semiconduttori: Renesas +7,64%, Disco +6,1% e Tokyo Electron +5,2%. Buone performance anche nell’elettronica con Tdk +7,04%, Kyocera +5,43% e Fujifilm +2,5%. In progresso i gruppi automobilistici Toyota (+1,3%) e Mitsubishi (+1,87%) e i bancari Nomura (+1,33%) e Mitsubishi UFJ (+2%).