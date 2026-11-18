Flavio Cobolli scende in campo stasera alle 20.30 contro Frances Tiafoe per un incontro che può decidere le sue possibilità di restare in corsa alle Atp Finals.

L’azzurro ha definito il match come una sfida da affrontare con il massimo impegno: “Darò tutto, il pubblico è con me”. Ha detto inoltre che sarà “una battaglia”.

La partita assume valore di scontro diretto per la permanenza nella manifestazione: una vittoria darebbe a Cobolli chance concrete di proseguire il suo percorso.

Nel quadro delle Finals, Alexander Zverev si è già qualificato per le semifinali, proseguendo la sua corsa nel torneo.

La sfida tra Cobolli e Tiafoe è in programma per le 20.30 e rappresenta uno degli appuntamenti chiave della serata.