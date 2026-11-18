L’avvocato Fiandaca ha espresso preoccupazione sull’andamento dell’inchiesta De Gennaro, sostenendo che esiste il rischio che i pubblici ministeri cerchino di «ribaltare la storia».
Le osservazioni sono state riportate nell’articolo firmato da Conchita Sannino, pubblicato il 18 novembre 2026. Fiandaca ha poi sottolineato il ruolo dell’Antimafia, precisando che non può trasformarsi in un organo sostitutivo della giustizia penale.
Secondo la sua valutazione, l’Antimafia non deve diventare «un tribunale parallelo per requisitorie morali al posto di condanne giuridicamente impossibili», frase che ha utilizzato per evidenziare il confine tra valutazioni etiche e responsabilità procedurali.
L’intervento di Fiandaca mette in luce, così, una critica al metodo con cui si starebbero conducendo le indagini nell’ambito dell’inchiesta De Gennaro, richiamando l’attenzione sul corretto equilibrio tra attività investigativa e garanzie processuali.