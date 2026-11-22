Bari — A 23 anni dall’omicidio di Maria Rita Valerio, i poliziotti della Sezione di P.g. della Procura della Repubblica di Bari hanno eseguito il 20 novembre 2026 un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’ex fidanzato della vittima, ritenuto l’autore del delitto.

La vittima, nota all’epoca come attrice di una sit com barese, era scomparsa e il suo corpo era stato ritrovato tre giorni dopo in una campagna, riverso nel fango. All’epoca la giovane aveva 25 anni ed era stata colpita 12 volte al capo con un bastone.

Per anni le indagini avevano orientato gli investigatori verso ipotesi legate ad ambienti omosessuali. Una rilettura di numerosi atti e il riascolto di centinaia di ore di intercettazioni hanno però dato vita a una nuova lettura del quadro probatorio che ha portato all’arresto dell’uomo.

L’operazione è stata disposta dalla Procura della Repubblica di Bari ed eseguita dalla Polizia di Stato, che ha indicato la rinnovata attività istruttoria come elemento decisivo per il passo cautelare.