“Vi invidio colleghi sospesi, passerete Natale a casa”: la lettera di una dottoressa in prima linea. Di Andreina Corso

Non resta che leggerle e assimilarle in silenzio quelle parole scritte da F.B. in un Social, uno scrigno, quasi, una lettera nella bottiglia affidata all’acqua e a occhi attenti e comprensivi.

F.B. è una dottoressa anestesista che lavora in rianimazione a Padova, nei reparti dell’ospedale universitario. Una lettera scritta con rammarico ma senza animosità, per essere ascoltata, una missiva che ha evidenziato tutta la fatica che lei con altri colleghi, ha messo al servizio delle persone malate e che si è svelata, con i segni della vulnerabilità, dopo il diluvio delle drammatiche responsabilità dovute al periodo pandemico.

Da un anno è mezzo lavora in prima linea, senza mai sottrarsi a turni e orari di lavoro impegnativi, e da molti mesi più che mai, considerando che i colleghi no vax, privi di certificazione verde, non possono esercitare il loro servizio con i pazienti e così i turni che rimangono scoperti devono essere fronteggiati dai colleghi in servizio.

La dottoressa non ha potuto fare a meno di comparare la sua vita con quella dei colleghi che sono a casa e che a emergenza finita, ritorneranno nel loro posto di lavoro.

Forse sarà la vicinanza del Natale, che lei non trascorrerà in famiglia: come l’anno scorso, sarà in ospedale a cercare di salvare vite umane e a consolare la solitudine dei pazienti.

Forse sarà che il lavoro è tanto e mancano i colleghi no vax, forse sarà che lei si è sottoposta subito alla vaccinazione per contribuire, fare la sua parte come persona e come medico, forse sarà che la stanchezza a un certo punto si fa sentire.

Ed è anche una prostrazione morale a rivelarsi, quando sai che a casa ci sono i figli che ti aspettano per essere aiutati a fare i compiti, gli adolescenti che hanno bisogno di te, sai che manca il tempo per andare in Centro a godersi le luminarie e cominciare a pensare ai pacchetti natalizi da mettere sotto l’abete.

Il presepe della nostra anestesista sarà quello struggente del dolore, della malattia che per fortuna qualche volta la stella cometa, illumina portando la guarigione ai malati. E in fondo è il regalo più bello, per chi s’ispira al cosiddetto Giuramento di Ippocrate: ” Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati secondo le mie forze e il mio giudizio, mi asterrò dal recar danno e offesa”.

Si è concessa un comprensibile amaro pensiero, la dottoressa e il rammarico di dover vivere in apnea, per mancanza di personale, turni da coprire insieme al pensiero che i figli, dopo quasi due anni di Didattica a Distanza, che avrebbe bisogno della vicinanza della madre, della famiglia.

Vorrebbe anche lei poter trascorrere il Natale vicino ai suoi cari, ma è certa che anche quest’anno lo trascorrerà in ospedale.

Insieme al rammarico e alla malinconia, F.B. sente e sa di aver fatto il proprio dovere e che il sacrificio che ha pervaso la sua vita in questo lungo periodo diventerà lezione anche per i figli, che trarranno fiducia e solidarietà dall’abnegazione di medici come la loro madre e nella scienza, così come l’hanno tratta i 47 milioni d’italiani che si sono vaccinati nel rispetto di sé stessi e degli altri.

