No pass colpisce con una testata una dottoressa a Roma

Brutto episodio di violenza avvenuto a Roma, ai danni di una dottoressa appena scesa dalla metro.

E’ accaduto ieri sera quando un piccolo gruppo di “No-Pass” rientrava dopo il sit-in di protesta.

La dottoressa è stata colpita con una testata dopo una discussione con manifestanti no Green pass.

Ieri sera la dottoressa era scesa nella fermata San Paolo a Roma, come anticipa il Messaggero.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il medico aveva viaggiato su un vagone dove c’era un gruppo di sei manifestanti no pass di ritorno dal sit-in a Circo Massimo.

Il medico è intervenuta in una discussione su vaccini e certificato verde e i toni si sono alzati.

Poi, una volta scesa sulla banchina, un manifestante l’ha colpita con una testata.

Soccorsa, la dottoressa è stata portata all’ospedale Cto in codice verde.

Sul posto gli agenti del commissariato Colombo che indagano per identificare gli autori dell’aggressione.

Al vaglio le immagini delle telecamere.