Una lunga carambola ha paralizzato oggi pomeriggio la superstrada Sora‑Ferentino, all’altezza di Alatri, dove decine di veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena. Il sinistro si è verificato a circa 250 metri dallo svincolo per Frosinone.

Il tratto di strada è diventato improvvisamente scivoloso: le immagini diffuse dalla testata locale Ciociaria Oggi sui propri canali social mostrano auto e furgoni che perdono aderenza e finiscono per tamponarsi a vicenda, con lamiere accartocciate e una lunga colonna di mezzi incolonnati.

Molti conducenti e passeggeri sono scesi dalle vetture e si sono sistemati sulla carreggiata in attesa dei soccorsi. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e gli agenti della polizia stradale.

Gli investigatori, osservando la dinamica e i filmati, non escludono che oltre alla pioggia — presente da due giorni nella Ciociaria — sull’asfalto sia stato sversato anche un liquido oleoso o altrimenti scivoloso, che avrebbe azzerato la tenuta degli pneumatici.

Gli operatori stanno eseguendo i rilievi per ricostruire responsabilità e cause del sinistro e lavorano per liberare la carreggiata e riavviare la circolazione, finora completamente bloccata.