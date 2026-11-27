Kuwait, 26 novembre 2026 – Due tecnici italiani della Rheinmetall sono stati uccisi in un attacco avvenuto in Kuwait mentre erano impegnati nella manutenzione dei sistemi antidrone Skyguard.

Le vittime sono Antonio Saccoccio, 65 anni, e Emanuele Lo Russo, 36 anni. Entrambi stavano svolgendo interventi sui sistemi Skyguard al momento dell’incidente.

Il ministro degli Esteri ha contattato via telefono l’inviato iraniano Araghchi, segnalando che il drone coinvolto sarebbe «costruito in Iran ma negano ruolo». Il titolare della Farnesina ha inoltre avanzato l’ipotesi che possano essere stati coinvolti proxy iraniani.

Dal canto suo, Teheran si è detta disponibile a partecipare a una commissione d’inchiesta congiunta e ha proposto l’ipotesi di una regia ucraina dietro l’attacco.

La vicenda è in evoluzione e le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire dinamica e responsabilità.