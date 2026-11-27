Una lettera che l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro definisce un “testamento morale” è stata rinvenuta accanto a un hard disk che la procura di Caltanissetta aveva cercato nell’ambito dell’indagine per depistaggio relativa alla strage di via D’Amelio.

Nel documento, secondo quanto riportato, De Gennaro scrive: “Un condannato a morte non mente”. La lettera è stata lasciata per la pubblicazione; il Corriere della Sera l’ha potuta visionare prima di altre testate.

Un video collegato alla vicenda mostra alcuni dei passaggi ritenuti più rilevanti del testo scritto dall’ex capo della polizia. La missiva è stata redatta prima che De Gennaro si tolgesse la vita lo scorso 20 novembre.

La scoperta del documento e del supporto digitale è avvenuta mentre la procura di Caltanissetta proseguiva le verifiche sul presunto depistaggio legato all’attentato di via D’Amelio. Le informazioni divulgate finora provengono dagli atti e dalle testimonianze rese disponibili nei giorni successivi al ritrovamento.