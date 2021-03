Ragazza che fa jogging aggredita a coltellate: giallo a Mogliano

Ragazza che fa jogging aggredita per strada: uno degli incubi peggiori per chi vuole solo fare un po’ di sport. Nel caso specifico: aggredita a coltellate e colpita ripetutamente, tanto da finire in gravi condizioni in ospedale. Per la violenza è stato fermato un minorenne, ma la vicenda è ancora tutta da chiarire.

Marta Novello è una ragazza sana e serena di 26 anni di Mogliano Veneto. Ieri pomeriggio, come tante altre volte, faceva jogging in quella via Marignana che conosce bene, in quel tratto che va da Villa Giustinian all’osteria “Al Turbine”, parallelamente dal fiume Dese. Improvvisamente è scattata la violenza, inspiegabile, bestiale.

Un agguato, forse un incidente, un’aggressione da parte di uno sconosciuto violento o forse una persona che conosceva già la ferma – forse a scopo di rapina – e la aggredisce con un coltello. Dieci coltellate almeno, sferrate con una furia cieca dove capitava e purtroppo una di esse ha colpito e oltrepassato un polmone. Per questo motivo la ragazza si trova ricoverata all’ospedale in fin di vita, mentre per l’aggressione si è saputo che è stato fermato un ragazzo di 16 anni, ma al momento la dinamica dell’aggressione non è ancora stata divulgata.

Il dramma, come in uno dei film dalla violenza peggiore, poco dopo le 17. Un testimone avrebbe riferito che l’aggressore era in bicicletta. Un’altra testimonianza avrebbe riferito di averli visti procedere affiancati ma sulle indagini, ovviamente, vige il più assoluto riserbo. Tra le poche informazioni trapelate è che tra i due ci sarebbe stata una colluttazione, quindi forse un’escalation di violenza, con strattonamenti e spinte fino a che il minorenne non ha tirato il coltello ed ha cominciato a colpire.

Marta Novello si è difesa, tanto da trascinare con sé l’aggressore sul letto del fossato. Ed ha urlato. Tanto forte che l’hanno sentita, tanto forte da far accorrere qualcuno prima di svenire sotto i colpi di quelle coltellate, apparentemente dieci ma forse di più.

I due uomini accorsi hanno cercato di aiutare i due che in un primo momento parevano caduti dentro al fossato, ma poi vedendo le ferite di Marta hanno cominciato ad intuire qualcosa della violenza, così hanno chiamato il Suem 118 e i carabinieri.

Marta oggi è ricoverata a Ca’ Foncello di Treviso, lotta tra la vita e la morte.

Il 16enne è nella mani dei carabinieri. Secondo le prime informazioni sarebbe stato fermato per tentato omicidio in seguito a tentativo di rapina.

