Buie, si chiude la 120ª Festa dell’Uva: record di vendite per la tombola e grande partecipazione

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Buie ha celebrato la sua tradizione più longeva tra il 18 e il 20 settembre: la 120ª edizione della Festa dell’Uva si è svolta con un programma fitto di appuntamenti e una partecipazione che gli organizzatori definiscono numerosa. Tra gli aspetti più rilevanti la tombola, che ha raggiunto un nuovo record di vendite, e una raccolta benefica che ha coinvolto residenti e visitatori.



L’edizione giubilare ha proposto iniziative per tutte le età, puntando su sport, musica, arte e cultura popolare. Le strade del centro sono state animate da eventi che hanno combinato la promozione delle tradizioni locali con momenti di intrattenimento rivolti a un pubblico ampio e variegato.

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Lo sport ha avuto un ruolo centrale nel calendario: sul territorio si sono susseguiti incontri e dimostrazioni di calcio, tennis, pallamano, pallavolo, bocce, karate e lotta. Le gare hanno coinvolto atleti e appassionati, contribuendo a trasformare la manifestazione in un’occasione di socialità oltre che di competizione.



La musica è stata un altro pilastro della tre giorni. Tra i nomi che hanno raccolto maggiore attenzione figurano Lidija Bačić e la Klapa Rišpet, le cui esibizioni hanno richiamato ampia partecipazione nel cuore della città. Il maltempo ha imposto qualche modifica al programma musicale, ma non è riuscito a cancellare la vivacità degli appuntamenti previsti.



La tradizionale sfilata, momento simbolico della Festa dell’Uva, ha nuovamente portato in strada costumi, colori e pratiche legate alla vendemmia. L’evento ha funzionato da trait d’union tra memoria e presente, restituendo ai partecipanti immagini e riti che da sempre contraddistinguono la festa.



La tombola è stato il capitolo forse più seguito: quest’anno sono state vendute 8.177 cartelle, il numero più alto registrato finora. I premi principali dell’edizione 2026 sono stati assegnati a Katarina Levačić (tombola, 13.000 euro), Martina Bazjak Sorgo (cinquina, 3.000 euro), Holinda Visitnin e Rinelda Poznić (quaterna, 1.000 euro ciascuna) e Tilen Koterlo (tombolino, 750 euro).

Il risultato sottolinea come il gioco, nel corso degli anni, sia diventato un appuntamento centrale per la comunità.

Accanto al divertimento non è mancato lo spazio per la solidarietà. L’iniziativa della crostata benefica ha permesso di raccogliere complessivamente 1.713,98 euro, somma messa a disposizione per scopi indicati dagli organizzatori. La cifra testimonia la partecipazione concreta di cittadini e visitatori alla dimensione sociale della manifestazione.



Non sono mancate le occasioni espositive e artistiche che hanno valorizzato l’identità locale: laboratori, mostre e interventi culturali hanno arricchito il programma, contribuendo a mantenere vivo il patrimonio immateriale della comunità di Buie.

Gli organizzatori hanno inoltre reso disponibili fotografie della tre giorni; una selezione è allegata al comunicato stampa e immagini in alta risoluzione possono essere scaricate tramite il link WeTransfer fornito dai promotori.



La 120ª edizione si è così conclusa dopo tre giornate intensamente partecipate, confermando la Festa dell’Uva come uno degli appuntamenti più radicati nella vita cittadina. Le Giornate dell’Uva affondano le proprie radici nel 1905.