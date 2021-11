Mara Venier è caduta a Domenica In, brutto infortunio ma vuole continuare

Mara Venier è caduta durante Domenica In.

L’incidente è avvenuto durante una pausa pubblicitaria. Al ritorno in diretta la nota presentatrice non era più in video, si trovava in camerino dove si stava facendo curare.

Mara Venier è caduta in avanti battendo la testa a causa – verosimilmente – di un inciampo spontaneo dato che lamenta anche una storta al piede.

Dopo aver ricevuto le prime cure, però, la signora della domenica di Rai1, ha dimostrato tutta la sua forza volendo rientrare in studio.

E così Mara è entrata nelle case degli italiani visibilmente provata, zoppicando, tenendosi del ghiaccio sopra ad un vistoso bernoccolo sulla fronte e con un piede fasciato.

Ha voluto subito rassicurare il marito Nicola Carraro affinché non si preoccupasse.

Mara Venier ha poi dichiarato: «Grazie a tutti per i messaggi, poteva andate peggio. Sto bene» su Instagram con tre cuori rossi e l’hashtag bernoccolo.