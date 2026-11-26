Al tramonto di martedì 24 novembre ad Atene la Superluna del Castoro è apparsa alle spalle dell’Acropoli, culminando in una visione che ha attirato l’attenzione di residenti e visitatori.

Il disco lunare è sorto dietro il Partenone, emergendo tra le colonne dell’antico tempio e dominando lo skyline cittadino mentre calava il sole.

Il fenomeno è quello chiamato Superluna: si verifica quando il plenilunio coincide con una minore distanza tra la Luna e la Terra, rendendo il satellite più grande e luminoso rispetto al consueto.

Il nome “Luna del Castoro” è tradizionalmente assegnato al plenilunio di novembre e richiama il periodo dell’anno in cui i cacciatori preparavano trappole per catturare i castori e procurarsi pellicce per l’inverno.