Il governo è al lavoro sulle ultime modifiche alla legge di bilancio, con dossier caldi su pensioni, Superbonus e risorse per la sanità che tengono alta la tensione tra ministeri e parti coinvolte.

Per le pensioni si valuta una soglia di riduzione della rivalutazione più alta di quella inizialmente ipotizzata: l’effetto di contenimento potrebbe scattare a 3.000 euro di importo pensionistico invece che a 2.400 euro. La possibilità di introdurre una pensione anticipata a 64 anni sembra invece destinata a slittare e a essere inserita in un provvedimento successivo.

Il fronte delle imprese riguarda il Superbonus: la misura verrebbe spalmata su dieci anni. Si sta cercando una soluzione intermedia che consenta alle imprese più piccole, a rischio di chiusura per mancanza di liquidità, di ottenere il pagamento già nel prossimo anno.

Sulla sanità si lavora a un’intesa che preveda 500 milioni in più per gli stipendi di medici e infermieri, con la copertura finanziaria ricavata dal fondo destinato alla social card per gli over 75. Regioni e operatori sanitari chiedono però che venga utilizzata l’intera dotazione del fondo, pari a 1,6 miliardi.

Cambiamenti sono previsti anche sulla cosiddetta exit tax: la tassazione straordinaria sui capitali trasferiti all’estero dovrebbe scattare sopra la soglia di 4 milioni di euro, anziché sopra gli 800 mila euro come era stato ipotizzato. Secondo quanto emerso, si tratterebbe di un sacrificio limitato, visto che il gettito atteso era di pochi milioni.

Tutte le misure al vaglio comportano costi che dovranno essere compensati con interventi di copertura in altri capitoli di spesa.