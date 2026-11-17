Il premier laburista Andy Burnham ha accusato la Brexit di aver arrecato più svantaggi che benefici al Regno Unito e ha chiesto un nuovo accordo con l’Unione europea in vista del prossimo vertice di Bruxelles.

Nel discorso tenuto al tradizionale ricevimento del Lord Mayor nella City di Londra, Burnham ha dichiarato: “Con la Brexit, abbiamo perso più di quanto abbiamo guadagnato”. Il premier ha ribadito che il riavvicinamento all’Ue è una priorità politica e ha tracciato la proposta di un’intesa che migliori l’accordo sulla Brexit esistente.

Burnham ha motivato la necessità del nuovo accordo con il mutato contesto internazionale, citando i conflitti in Ucraina e in Iran rispetto alla situazione del 2016. Ha posto condizioni precise: il nuovo patto deve essere coerente con il programma elettorale del Partito laburista e rispettare le “linee rosse” del governo, indicando esplicitamente che non è prevista la reinscrizione al mercato unico né il ritorno alla libera circolazione.

Il premier ha definito la proposta come “una soluzione win‑win, vantaggiosa per entrambe le parti”. Al centro del confronto con i leader europei, ha detto, ci saranno il riallineamento normativo sui prodotti agroalimentari e intese su energia e mobilità giovanile.

Secondo quanto riportato, dall’altra parte potrebbe emergere la richiesta da parte europea di garanzie contro futuri cambiamenti di indirizzo politico, qualora tornassero al potere forze politiche euroscettiche.

L’iniziativa di Burnham ha scatenato le critiche dei conservatori, che accusano il governo di voler riportare il Regno Unito nell’Ue “dalla porta di servizio”. A dieci anni dall’uscita dall’Unione, il paese resta diviso sul tema.